Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konut ve iş yerleri teslim edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 00:24
        Erzurum'da kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konut ve iş yerleri teslim edildi

        ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm kapsamında 2. etap 247 konut ve iş yerini teslim ederek, bazı tesisler ile millet bahçesi için toplu açılış töreni yaptı.

        Kentte inşası tamamlanan Mumcu 2. Etap, Veyisefendi 2. Etap, Tortum Ticari Alanlar ve Konutların Anahtar Teslimi ile Dağ Mahallesi Millet Bahçesi ve Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nin toplu açılışı için Havuzbaşı Kent Meydanı'nda program düzenlendi.

        Burada konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Temmuz'un Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "23 Temmuz, yani milli mücadele hareketinin tarihi dönüm noktası ve milli hakimiyet fikrinin yanında milli birlik ve beraberliğimizin vatan sathına yayıldığı gündür. Bu anlamda bu tarihi günde şehrimizin değişim ve dönüşümüne tanık olan siz değerli konuklarla bu açılışları gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Göreve başladığı andan itibaren belediye olarak ne söyledilerse hepsini yerine getirdiklerini ifade eden Sekmen, mahalle ve köylerin yolarını, suyunu, kanalını, su depolarını ve arıtma tesislerinin yanı sıra ilçelerde de alt ve üstyapı, peyzaj, çevre düzenleme, sokak sağlıklaştırma gibi projeleri tek tek hayata geçirdiklerini anlattı.

        Sekmen, 247 konut ve iş yerleri ile tesis ve millet bahçesinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

        AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da, "AK Parti demek hizmet demek, AK Parti demek vatandaşla kucaklaşarak vatandaşın ihtiyaç duyduğu, sıkıntı duyduğu konulara çözüm getirebilmek demektir. İstanbul'dan başka vilayetlerden şehrimize gelen vatandaşlarımız 'Erzurum çok değişti' diyor. Hakikaten de öyle." diye konuştu.

        AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ise eser siyaseti noktasında başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerinin şehre her gün yeni eserler kazandırdığını aktardı.

        Konutların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Küçükoğlu, açılışı yapılan tesis ve millet bahçesinin de şehir için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

        Konuşmalar sonrası dualar eşliğinde açılışlar yapılarak hak sahiplerine konut ve iş yerlerinin anahtarları teslim edildi.

        Programa AK Parti Erzurum Milletvekilleri Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar ile çok sayıda davetli katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Bazanın altında battaniyeye sarılmış cansız kadın bedeni bulundu
        Bazanın altında battaniyeye sarılmış cansız kadın bedeni bulundu
        İspanya'da kıran kırana seçim
        İspanya'da kıran kırana seçim
        Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde
        Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde
        Icardi'de son dakika!
        Icardi'de son dakika!
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da misafir edilen depremzedeler Tortum Şelalesi'ni gezdi
        Erzurum'da misafir edilen depremzedeler Tortum Şelalesi'ni gezdi
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Erzurum'da STK temsilcileriyle buluştu:
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Erzurum'da STK temsilcileriyle buluştu:
        Kurtulmuş: Cumhuriyetin ikinci asrını, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı haline getireceğiz (2)
        Kurtulmuş: Cumhuriyetin ikinci asrını, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı haline getireceğiz (2)
        Erzurum'da hafriyat kamyonu devrildi, 2 kişi yaralandı
        Erzurum'da hafriyat kamyonu devrildi, 2 kişi yaralandı
        Erzurum'da cami çatısındaki yuvasından düşen leylek yavrusu tedaviye alındı
        Erzurum'da cami çatısındaki yuvasından düşen leylek yavrusu tedaviye alındı
        Erzurum'da sağanak etkili oldu
        Erzurum'da sağanak etkili oldu