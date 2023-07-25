Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzurum'da bitkin halde bulunan kerkenez yavruları bakıma alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 13:55
        Erzurum'da bitkin halde bulunan kerkenez yavruları bakıma alındı

        ERZURUM (AA) - Erzurum'da bitkin halde bulunan kerkenez yavruları, bakım ve beslenmelerinin ardından yaşam alanına bırakılacak.

        Çat ilçesindeki Teke Deresi civarında bitkin halde yavru kerkenezleri görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından korumaya alınan kerkenez yavrularının sağlık problemlerinin olmadığı, açlıktan bitkin düştükleri belirlendi.

        Beslenmeye alınan yavrular bakımlarının ardından doğal yaşam alanına salınacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Fırsatçılara 118.8 milyon TL ceza
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Beşiktaş'ta yıldız avı!
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Adana'da 5.5 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        Fenerbahçe'de transfer gündemi
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        DHL, MNG Kargo'yu satın aldı
        Ada'yı Zaha salladı!
        Ada'yı Zaha salladı!
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        'Merkez'in kararları cari açığı azaltmaya yönelik'
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kazayı gören yardıma koştu, gerçek sonradan ortaya çıktı!
        Kazayı gören yardıma koştu, gerçek sonradan ortaya çıktı!
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Galeria Sitesi projelere aykırı inşa edilmiş
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        Nazan Öncel'den ilginç açıklama
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "İnfazımı yaktıracaksın bana"
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        "850 projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz"
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        HÜDA-PAR saldırganından şoke eden ifade
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Cimbom, Avrupa'da sahne alıyor
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Twitter’da dönüşüm sürüyor: ‘X’ süper app olacak
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Balayı sonrası 10 kişilik tatil
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizesporlu futbolcu Oğuz Ceylan: "Ligde kendimizden söz ettirmek istiyoruz"
        Çaykur Rizesporlu futbolcu Oğuz Ceylan: "Ligde kendimizden söz ettirmek istiyoruz"
        15 Temmuz gecesi törende kalp krizi geçiren belediye başkanı hayatını kaybetti
        15 Temmuz gecesi törende kalp krizi geçiren belediye başkanı hayatını kaybetti
        Erzurum'un Hınıs Belediye Başkanı Eren, hayatını kaybetti
        Erzurum'un Hınıs Belediye Başkanı Eren, hayatını kaybetti
        Çaldığı otomobille 3 araca çarptı, tedavi için kaldırıldığı hastaneden kaçtı
        Çaldığı otomobille 3 araca çarptı, tedavi için kaldırıldığı hastaneden kaçtı
        Erzurum'da meyve yüklü kamyonet devrildi
        Erzurum'da meyve yüklü kamyonet devrildi
        Futbol: Hazırlık maçı
        Futbol: Hazırlık maçı