Erzurum'da bitkin halde bulunan kerkenez yavruları bakıma alındı
ERZURUM (AA) - Erzurum'da bitkin halde bulunan kerkenez yavruları, bakım ve beslenmelerinin ardından yaşam alanına bırakılacak.
Çat ilçesindeki Teke Deresi civarında bitkin halde yavru kerkenezleri görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.
DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından korumaya alınan kerkenez yavrularının sağlık problemlerinin olmadığı, açlıktan bitkin düştükleri belirlendi.
Beslenmeye alınan yavrular bakımlarının ardından doğal yaşam alanına salınacak.