Erzurum'da tırın askeri araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
ERZURUM (AA) - Erzurum’un Horasan ilçesinde tırın askeri araca arkadan çarpması sonucu 4'ü güvenlik görevlisi 5 kişi yaralandı.
Eleşkirt-Horasan kara yolu üzerinde seyir halindeki askeri araca, aynı yönde seyreden M.B.S'nin kullandığı 33 APV 19 plakalı tır çarptı.
Kazada tır sürücüsü M.B.S. ile askeri araçta bulunan 1 güvenlik korucusu ve 3 askeri personel hafif yaralandı.
İhbar üzerine belirtilen adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 3 askeri personel ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne, güvenlik korucusu ile hafif yaralı tır sürücüsü M.B.S. Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hafif yaralı tır sürücüsü hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Horasan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.