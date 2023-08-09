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        Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 01:37
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        Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        ERZURUM (AA) - Erzurum'un İspir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Metin Karataş yönetimindeki 25 EC 318 plakalı otomobil, Güllübağ Tüneli girişinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile çarpıştı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Sürücüler ile araçtaki bir kişi ambulanslarla İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücülerden Karataş buradaki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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