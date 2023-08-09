Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzurum'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Namet A. yönetimindeki 25 SE 786 plakalı kamyonet, Çat-Erzurum kara yolu üzerindeki şehir hastanesi önünde, Adem D. idaresindeki 25 NF 709 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, kamyonet refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Erzurum'da girdiği marketten 10 saatte çıkarılan sansar doğaya bırakıldı
        Erzurum'da girdiği marketten 10 saatte çıkarılan sansar doğaya bırakıldı
        Geleceğin sürat patencilerini yanlarından ayıramadıkları bebekleriyle yetiş...
        Geleceğin sürat patencilerini yanlarından ayıramadıkları bebekleriyle yetiş...
        Erzurum'da mobiletle 4 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
        Erzurum'da mobiletle 4 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
        Erzurum'da kaybolan çocuk akarsuda ölü bulundu
        Erzurum'da kaybolan çocuk akarsuda ölü bulundu
        Motosikletle otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Motosikletle otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı