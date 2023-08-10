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        Erzurum'da tünel girişinde 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 16:21
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        Erzurum'da tünel girişinde 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında
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        ERZURUM (AA) - Erzurum'un İspir ilçesinde iki gün önce tünel girişinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Güllübağ Tüneli girişinde 8 Ağustos'ta meydana gelen kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

        Görüntülerde, tünel girişinde aniden şerit değiştiren otomobilin, karşı yönden gelen araçla çarpışması yer alıyor.

        Kazadan sonra karşı yönden gelen araç sürücüsünün kapıyı açıp otomobilden indiği ve olayın şokuyla yol kenarına oturduğu görülüyor.

        İki gün önce yaşanan kazada 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

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