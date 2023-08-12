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        Erzurum-Pazaryolu arasındaki yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 15:30
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        Erzurum-Pazaryolu arasındaki yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
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        ERZURUM (AA) - Erzurum'u Pazaryolu ilçesine bağlayan kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Pazaryolu ilçesini Erzurum'a bağlayan kara yolunun 67. kilometresindeki heyelan nedeniyle güzergahın 0-92. kilometreleri ulaşıma kapatıldı.

        Güzergahta ulaşım küçük araçlar için 47-67. kilometreler arasındaki köy yoluna, büyük araçlar içinse Pazaryolu ilçesinden Bayburt iline ve Artvin'in Yusufeli ilçesi güzergahlarına yönlendirildi.

        Karayolları ekiplerinin yolda temizleme çalışmaları devam ediyor.

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