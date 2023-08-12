Erzurum-Pazaryolu arasındaki yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
ERZURUM (AA) - Erzurum'u Pazaryolu ilçesine bağlayan kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Pazaryolu ilçesini Erzurum'a bağlayan kara yolunun 67. kilometresindeki heyelan nedeniyle güzergahın 0-92. kilometreleri ulaşıma kapatıldı.
Güzergahta ulaşım küçük araçlar için 47-67. kilometreler arasındaki köy yoluna, büyük araçlar içinse Pazaryolu ilçesinden Bayburt iline ve Artvin'in Yusufeli ilçesi güzergahlarına yönlendirildi.
Karayolları ekiplerinin yolda temizleme çalışmaları devam ediyor.