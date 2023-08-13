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        Erzurum'da trafik kazasında yaralanan 2 kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 20:10
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        Erzurum'da trafik kazasında yaralanan 2 kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        ERZURUM (AA) - Köprüköy'de dağlık arazide traktörün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Çullu Mahallesi'ndeki dağlık arazide, traktör şarampole devrildi.

        Kazada, traktör sürücüsüyle aynı araçtaki kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Engebeli arazi yapısı nedeniyle ambulansla ulaşılamayan olay yerine ambulans helikopter talebinde bulunuldu.

        Yaralılar, ambulans helikopterle gelen sağlık ekibince yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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