Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erzurum'da iplik yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da iplik yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM (AA) - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde iplik yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

        Ahmet Bozgeyik yönetimindeki 27 EN 019 plakalı iplik yüklü tır, Akşar-Göle kara yolunda Türkün Bağları mevkisinde virajı alamayarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ve vatandaşların yardımıyla tırda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Transferde geri sayım!
        Transferde geri sayım!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        İstan"bulut"!
        İstan"bulut"!
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Jetsurf hüneri
        Jetsurf hüneri
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Doğal yaşamın umudu!
        Doğal yaşamın umudu!
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!

        Benzer Haberler

        Erzurum'da yanan tır kullanılamaz hale geldi
        Erzurum'da yanan tır kullanılamaz hale geldi
        Erzurum'da trafik kazasında yaralanan 2 kişi ambulans helikopterle hastaney...
        Erzurum'da trafik kazasında yaralanan 2 kişi ambulans helikopterle hastaney...
        Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar görevine başladı
        Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar görevine başladı
        Erzurum-Pazaryolu arasındaki yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Erzurum-Pazaryolu arasındaki yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Avrupa şampiyonu milli atlet Dilek Koçak, memleketi Erzurum'da coşkuyla kar...
        Avrupa şampiyonu milli atlet Dilek Koçak, memleketi Erzurum'da coşkuyla kar...
        Erzurum'un Osmanlı'dan günümüze ticaret ve sanayisi araştırıldı
        Erzurum'un Osmanlı'dan günümüze ticaret ve sanayisi araştırıldı