Erzurum'da iplik yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
ERZURUM (AA) - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde iplik yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Ahmet Bozgeyik yönetimindeki 27 EN 019 plakalı iplik yüklü tır, Akşar-Göle kara yolunda Türkün Bağları mevkisinde virajı alamayarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve vatandaşların yardımıyla tırda sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.