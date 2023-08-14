Erzurum'da çıkan yangında 3 ev, ahır ve kiler zarar gördü Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir evin çatısından çıkan yangında 3 ev, ahır ve kiler zarar gördü, 30 ton saman yandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir evin çatısından çıkan yangında 3 ev, ahır ve kiler zarar gördü, 30 ton saman yandı.

İlçenin Karaağıl Mahallesi'nde Hayrettin Şekerci'ye ait evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evi saran alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Şekerci'ye ait diğer 2 ev ile ahır ve kilerlere de sıçradı.

Karaçoban ilçesinden itfaiye ekiplerinin desteğe geldiği yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Can kaybının yaşanmadığı yangında, içindeki eşyalarıyla 3 ev kullanılamaz hale geldi, samanlık, ahır ve kilerin yanı sıra yaklaşık 30 ton saman yandı.