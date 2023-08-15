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        Oltu taşından tespihe "Kaplumbağa Terbiyecisi"nden esinlenerek farklı bir imame yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:36
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        Oltu taşından tespihe "Kaplumbağa Terbiyecisi"nden esinlenerek farklı bir imame yaptı
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        ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ/FARUK KÜÇÜK - Erzurumlu nakkaş Kadir Çelebi, ressam Osman Hamdi Bey'in dünyaca ünlü "Kaplumbağa Terbiyecisi" eserinden esinlenerek Oltu taşı tespihe 11,5 santimetrelik farklı bir imame yaptı.

        Kentteki tarihi Taşhan'da 8 yaşında babasının yanında başladığı nakkaşlığı 27 yıldır sürdüren Çelebi, çeşitli desenlerle süslediği tespihleri satışa sunuyor.

        Oltu ilçesinde yerin metrelerce altından çıkarılan Oltu taşından tespihe işlediği "Altın kafeste bülbül" ve "Hacer-ül-Esved" gibi temalı eserleri yurt içi ve dışındaki koleksiyoncu ve sanatseverlerin beğenisine sunan Çelebi, son olarak ressam Osman Hamdi Bey'in dünyaca ünlü "Kaplumbağa Terbiyecisi" eserinden esinlenerek 3 aylık çalışma sonucu tespihe 11,5 santimetrelik farklı bir imame yaptı.

        Çelebi, Oltu taşı ve 14 ayar altın kullandığı imameyi taktığı tespihi 100 bin lira civarında fiyata satmayı düşünüyor.

        Kadir Çelebi, AA muhabirine, piyasada "Nakkaş Kadir Çelebi" olarak tanındığını ifade ederek, "Hazreti Peygamber'imizin hicreti sırasında Sevr Mağarası'nın önünü örümceğin kaplamasını, güvercin yuvasını Oltu taşından tespihe döktüm. Hacer-ül Esved temalı tespihlerin yanı sıra 'altın kafeste bülbül' gibi eserleri de el oyma sanatıyla yapıyorum. Son olarak hayalimdeki 'Kaplumbağa Terbiyecisi' eserini yaptım." dedi.

        Çelebi, el oyma tespih işçiliğinin çok zor olduğunu belirterek, çalışmalarında kalıp baskı ve testere gibi aletler kullanmadığını dile getirdi

        Çocukluğundan beri hayalindeki eserleri Oltu taşından tespihe dönüştürdüğünü anlatan Çelebi, şunları kaydetti:

        "2 yıldır Kaplumbağa Terbiyecisi'ni Oltu taşından tespihe işlemeyi hayal ediyordum. Gerçekten meşakkatli iş, 3 ay uğraştım. Hamdolsun Allah nasip etti ve yaptım. Maneviyatına baktığımızda fiyat biçemeyiz. Verdiğim emeği, döktüğüm teri biliyorum. Çok gurur verici. Natürel Oltu taşı hariç sadece 35 bin liralık altın kullandım, bayağı maliyetli oldu. Önemli olan, olmayan bir işi yapmak, yapıldıktan sonra illaki taklitlerini yapacaklar."

        - Şimdiden talipleri çıktı

        Tespihe şimdiden taliplilerin çıktığını belirten Çelebi, "Oltu taşı üzerine 'Kaplumbağa Terbiyecisi' eseri dünyada şu anda tektir. Piyasa değeri 100 bin lira civarında. Eserde beni en çok zorlayan yüz kısmı oldu, tabloda yüz profili yan şekildeydi. Altınlarını kabartma, yani taşlama yaptık. Oltu taşı hassas taş olduğu için kırılması kolay, altın ise serttir. O yüzden taşı oyarken ve altını yerleştirirken çok dikkat etmek ve ince detayları çıkarmak lazım." diye konuştu.

        Çelebi, tespihlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıp yurt içi ve dışından sanatseverler, koleksiyoncular ve müşterilerine ulaştırdıklarını ifade ederek, babasından başka kimseden eğitim almadığını ve deneme yanılma yöntemiyle kendini geliştirdiğini sözlerine ekledi.

        Kadir Çelebi'nin ustası ve babası Ali Çelebi de yarım asırdır Oltu taşından tespih ve tespih işçiliği yaptığını, bu işe yakınlarının yanında başladığını anlattı.

        Tespih yapmayı öğrettiği oğlunun kendisini çok iyi yetiştirip geliştirdiğini dile getiren Çelebi, "Oğlumun büyük meziyetleri var, biraz da Allah vergisi. Kadir, benden daha güzel işler yapıyor. Yaptığı eserleri çok iyi buluyorum. Güzel eser yapanlar var ama oğlumun yaptığı işçilik gibi henüz böyle eser yapan olmadı." dedi.

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