Erzurum'da akrabalarını ziyarete giden kadın yolda ölü bulundu
ERZURUM (AA) - Erzurum'un İspir ilçesinde akrabalarını ziyarete giden 63 yaşındaki kadın yol kenarında ölü bulundu.
Çamlıkaya Başmezra Mahallesi'nden Sırakonaklar Altınbaş Mahallesi'ne akrabalarını ziyarete giden Neriman T'nin yol kenarında hareketsiz yattığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden sağlık ekipleri, Neriman T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cenazesi, otopsi için İspir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.