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        Sürat pateninin gelecekteki olimpik sporcuları Erzurum'da yetiştiriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:30
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        Sürat pateninin gelecekteki olimpik sporcuları Erzurum'da yetiştiriliyor
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        ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da eğitim alıp katıldıkları müsabakalarda başarı elde eden 23 kısa kulvar sürat patenci (Short Track), Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu olma hakkı elde etti.

        Kentte 26-30 Nisan'da Buz Pateni Salonu'nda Erzurum, Kocaeli, Samsun ve Kars'tan çok sayıda sporcunun katılımıyla düzenlenen 2022-2023 TOHM derecesi baraj seçmelerinde, Erzurum'daki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve çeşitli spor kulüplerinden toplamda 23 sporcu başarı gösterdi.

        Erzurum'da Short Track antrenörü Adem ve Duygu Belir çiftinin yetiştirdiği Berat Efe Dal, Sudenaz Kahraman, Mertcan Taygar, Emir Kaner Aydın, Fevzi Deniz Temurlenk ve Azra Ceren Abuş da baraj derecesini geçip TOHM'a seçildi.

        TOHM sporcusu olmanın sevincini yaşayan ve kentte çalışmalarına başlayan sürat patenciler, gelecek yıllardaki olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek.

        - "Federasyon tarihinde bir ilk"

        TOHM antrenörü de olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Duygu Belir, AA muhabirine, 2022-2023 sezonunda 6 sporcusunun TOHM derecelerinde başarıyla barajı geçtiğini söyledi.

        Sporcuları TOHM bünyesine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Belir, "Altını çizmek istediğim bir husus var. Federasyon tarihinde bir ilk olan toplam 30 sürat patenciyi TOHM'a aldırmış olduk. TOHM barajını geçtiler ve barajı geçenlerin yarısından fazlası Erzurum sporcularından oluşmakta." dedi.

        Belir, söz konusu branşta normalde her yıl TOHM'a en fazla 10-11 sporcunun seçildiğini, 2022-2023 sezonunda Kocaeli ve çoğunluğu Erzurum'dan olmak üzere 30 sporcunun TOHM'a katılmasıyla bir ilke imza attıklarını kaydetti.

        TOHM bünyesine geçen 6 sporcuyu yıllardır emek verip yetiştirdiklerini ifade eden Belir, şöyle konuştu:

        "Olimpiyat sporcularımızı buradan hazırlıyoruz. TOHM'a geçen sporcularımız ileride yaş ve performanslarına göre olimpik oluyorlar. Olimpik olduklarında da olimpiyatlara hazır oluyorlar. Sporcularımıza olimpiyatın temel taşları ve Türkiye'nin en iyileri diyebiliriz. TOHM için belirlenen barajları geçmek zordu ama sporcularımız yeteneklerini ve kendilerini zorlayıp TOHM'a girdi. TOHM antrenörü de olduğum için yine antrenmanları beraber yapacağız. Onlar için gururlu ve mutluyuz."

        - Sporcular olimpiyat hedefiyle çalışmalarına başladı

        TOHM sporcusu 16 yaşındaki Sudenaz Kahraman ise 10 yaşından beri sürat pateni yaptığını anlatarak, "Yarışlara hazırlanırken zorlu yollardan geçtik, fazlasıyla çalışmak gerekiyordu. Yarışlarda kaydık ve barajı geçtik. Çok mutlu ve gururluyuz. Antrenörlerimize de teşekkür ederiz, onlar bizim için çok uğraştı. İlk hedefim 2026 Kış Olimpiyatları" ifadelerini kullandı.

        Sürat patenci 12 yaşındaki Emir Kaner Aydın ise 6 yıldır bu sporu yaptığını ve eğitimlerine hiç ara vermediğini dile getirdi.

        Antrenör Adem ve Duygu Belir ile TOHM baraj derecesini geçmek için yoğun çalıştıklarını aktaran Aydın, "TOHM'a girmek çok zordu, çok çalışmak gerekiyordu ve çalıştık, kazandık. TOHM'a girdiğim için çok mutlu ve sevinçliyim. İnşallah 2030 Olimpiyatları bizim için ilk hedef." değerlendirmesinde bulundu.

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