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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da temaslarda bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un Köprüköy ve Hınıs ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 20:54
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da temaslarda bulundu
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        ERZURUM (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un Köprüköy ve Hınıs ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Bakan Tekin, beraberinde AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile Köprüköy ilçesindeki parti binasına geçti, teşkilat mensuplarıyla sohbet etti.

        Köprüköy Belediyesini ziyaret eden Tekin, Belediye Başkanı Serdal Şan'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Daha sonra Hınıs ilçesine giden Bakan Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren'in ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

        Parti binasına geçerek teşkilat mensuplarıyla sohbet eden Tekin, Hınıs Belediyesine de ziyarette bulundu.

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