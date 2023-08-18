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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medyadan çay davetinde bulunan öğretmen çifti ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 22:08
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medyadan çay davetinde bulunan öğretmen çifti ziyaret etti
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        ERZURUM (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da sosyal medyadan çay davetinde bulunan öğretmen çiftin evine konuk oldu.

        Çeşitli ziyaretler için kentte gelen Bakan Tekin, bir süre önce kendisine sosyal medya hesabından çay davetinde bulunan Ömür ve Nagihan Orak Okanlı çiftinin davetini kabul etti.

        Okanlı ailesinin Aziziye ilçesindeki evine konuk olan Tekin, çay içti, ev sakinleriyle sohbet etti.

        Tekin, ziyaret sonrası öğretmen çifte hediye verdi.

        Bakan Tekin'e, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan eşlik etti.

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