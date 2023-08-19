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        Erzurum Karayazı Kaymakamlığından sürü sahibine ceza kesilmesiyle ilgili açıklama:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 14:31
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        Erzurum Karayazı Kaymakamlığından sürü sahibine ceza kesilmesiyle ilgili açıklama:
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        ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı Kaymakamlığı, haber sitelerinde yer alan ilçede sürü sahibine ceza kesilmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, hayvancılığın yoğun olduğu bölgede çeşitli zamanlarda dikkatsizlikler neticesinde trafikte yaşanan kazalara bağlı olarak insan yaralanmaları, can kayıpları ve vatandaşların geçim kaynağı olan hayvanların telef olma durumlarının yaşandığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Erzurum'un Karayazı ilçesi ile Ağrı'nın Tutak ilçelerini birbirine bağlayan Karayolları Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki devlet kara yolu üzerinde 02/08/2023 tarihinde Elmalıdere mevkisinde, yolun virajlı olduğu kesimlerde ve hem normal araç yoğunluğunun fazla olduğu hem de yol çalışmaları nedeniyle tonajlı iş kamyonlarının da yolu sıklıkla kullandığı dönemde, şahsa ait 'köyün/mahallenin ortak sürüsü olmayan' küçükbaş hayvan sürüsünün başıboş şekilde devlet kara yolu güzergahında bulunduğu 'hayvan geçişi için yeterince uygun alanın olmasına rağmen', yolu trafiğe açma noktasında herhangi bir müdahalenin olmadığı, bu durumun da hem trafik güvenliğini hem de can ve mal emniyetini ciddi boyutta tehdit ettiği görülmüştür."

        Daha önce de durumla ilgili vatandaşların ve araç sürücülerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne şikayetleri üzerine sürü sahibinin birkaç kez uyarıldığı bildirilen açıklamada, "Tüm uyarılara rağmen sürü sahibinin kara yolunda başıboş hayvan otlatmaya devam ettiği tespit edilmiş olup trafik güvenliğini sağlama ve en önemli görevimiz olan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini temin etme adına ilgili, ilgililer hakkında gerekli idari işlemler tesis edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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