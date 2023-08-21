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        Erzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:32
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        Erzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangına müdahale ediliyor
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        ERZURUM (AA) - Erzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Erzurum-Oltu kara yolunun Aksu mevkisinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

        Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Yolcuların araçtan indirilmesinin ardından motor bölümünde çıkan yangın aracı sardı.

        Bölgeye gelen Oltu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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