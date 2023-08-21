GÜNCELLEME - Erzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
ERZURUM (AA) - Erzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangın, söndürüldü.
Erzurum-Oltu kara yolunun Aksu mevkisinde 35 HC 1158 plakalı Öztürk Söğüt'ün kullandığı, içinde 42 yolcunun bulunduğu otobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yolcuların otobüsten indirilmesinin ardından motor bölümünde çıkan yangın aracı sardı.
Bölgeye gelen Oltu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede, otobüsteki yangın söndürüldü.