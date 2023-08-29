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        Dışişleri Bakanı Fidan Erzurum'da

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 12:48 Güncelleme: 29.08.2023 - 12:48
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        Dışişleri Bakanı Fidan Erzurum'da
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        ERZURUM (AA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erzurum'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Fidan, Erzurum Havalimanı'nda Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, belediye başkanları ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

        Havalimanı çıkışında Erzurum bar ekibinin gösteri sunmasının ardından Bakan Fidan, göreve yeni atanan Vali Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek başarı diledi, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Fidan, burada partililerle bir araya geldi.

        - "Verimli bir ziyareti tamamlayıp büyük bir kazanımla geri döneceğiz"

        Dışişleri Bakanı Fidan, buradaki konuşmasında, yeni görevine başladıktan sonra ilk şehir ziyaretini Erzurum'a yapmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Kentte sıcak bir şekilde karşılandığını belirten Fidan, şöyle konuştu:

        "Bugün burada ildeki arkadaşlarımızla hem ilin durumunu görüşeceğiz hem de ülkemize ve temel meselelerimize ilişkin görüş alışverişinde bulunacağız. Cumhurbaşkanı'mızın Erzurum'daki vatandaşlarımıza mesajlarını ileteceğiz. Kabine olarak birçok alanda milletimiz için neler yapıyoruz, onları anlatma ve paylaşma imkanımız olacak. Aynı zamanda benim konum olan dış politika ve genel stratejik konularla ilgili, görevlerimizle ilgili neler yapıyoruz, memleketimizin şu anda içinde bulunduğu coğrafyada karşı karşıya kaldığı sıcak ve önemli konulardaki pozisyonlarımız nelerdir, hangi konu ne şekilde ilerliyor, onları halkımızla vatandaşlarımızla teşkilat mensuplarımızla hasbihal etme imkanımız olacak. Tabii biz de vatandaşlarımızın genel yorumlarını, fikirlerini ve eleştirilerini büyük bir memnuniyetle alıp verimli bir ziyareti tamamlayıp büyük bir kazanımla geri döneceğiz."

        Fidan, açıklamasının ardından partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

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