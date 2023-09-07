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        Erzurum Valiliği Narman Peribacaları hakkında açıklama yaptı

        Erzurum Valiliği, Narman Peribacaları hakkında kentte basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:26 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:26
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        Erzurum Valiliği Narman Peribacaları hakkında açıklama yaptı
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        Valilikten yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde kentte yayımlanan bir gazetenin Narman Peribacaları hakkındaki haberi üzerine Valilikçe açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Gazetenin 01.09.2023 tarihli, “Kaş yaparken göz çıkardılar” başlıklı haberin Narman Peri Bacalarının 2012 yılında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındığı ve ancak bölgeye inşa edilen sosyal tesisin doğal yapıyı bozduğu gerekçesiyle listeden çıkarıldığı belirtilmiştir. Bahse konu alan 03.12.2019 tarihli ve 30967 Resmi Gazete’de ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ olarak tescil edilmiş ve sosyal tesis sit sınırları dışında yer almaktadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz tarafından yapılan araştırmalarda bahse konu Narman Peri Bacaları’nın UNESCO Dünya Geçici Listesinde yer almadığı tespit edilmiştir."

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