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        Erzurum'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Erzurum'un Tortum ilçesinde dereye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 02:01 Güncelleme: 19.09.2023 - 02:19
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        Erzurum'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Tortum ilçesinde dereye devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 44 ADH 276 plakalı otomobil, Tortum-Uzundere kara yolu Şahin Tepesi mevkisinde dereye devrildi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü M.A. ile araçtaki Y.K, M.B, M.K. ve Y.Ö.Y. yaralandı.

        Ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü M.A. ile Y.Ö.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralılar ise tedavileri için kentteki hastanelere sevk edildi.

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