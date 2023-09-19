Kayalıklarda sıkışan köpek yavrusu, annesinin dikkat çekmesi sonucu kurtarıldı
Erzurum'un Hınıs ilçesinde iki kayanın arasındaki boşluğa düşen köpek yavrusu, annesinin dikkat çekmesi sonucu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Erzurum'un Hınıs ilçesinde iki kayanın arasındaki boşluğa düşen köpek yavrusu, annesinin dikkat çekmesi sonucu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde bir köpeğin kayalıklardan ayrılmadığını ve sesler geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerini bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hınıs İtfaiye Birimi ekipleri, bölgede havlayan köpeğin yavrusunun iki kayanın arasındaki boşluğa düştüğünü belirledi.
Ekibin halat yardımıyla kurtardığı yavru köpek, annesinden süt emerek karnını doyurdu.