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        Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı

        Erzurum'da yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı, otobüste sıkışanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 20:46 Güncelleme: 19.09.2023 - 20:53
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        Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı
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        Erzurum'da yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı, otobüste sıkışanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

        Abdullah U. yönetimindeki 76 AAN 623 plakalı yolcu otobüsü, Horasan Sanayi Sitesi çıkışında aynı yönde ilerleyen Eyüp U'nun kullandığı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 7 kişi ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ekipler, otobüste sıkışanları kurtarmak için çalışma yürütüyor.

        Jandarma ekipleri, Horasan-Erzurum kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

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