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        Erzurum'da 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Erzurum'da kamyon ve otomobillerin karıştığı 3 ayrı trafik kazasında yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:08 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:08
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        Erzurum'da 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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        Erzurum'da kamyon ve otomobillerin karıştığı 3 ayrı trafik kazasında yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

        Yakup Y'nin kullandığı 55 ALH 89 plakalı otomobil, Erzurum-Pasinler kara yolu Paşa Pınarı mevkisinde, iddiaya göre, refüjde yapılan çim sulama çalışmasının ardından kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan sürücü ile araçtaki Sıddık Y. ile İbrahim G. ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Erzurum-Tekman kara yolunda meydana gelen kazada ise Mikail E. yönetimindeki 25 AAC 043 plakalı kamyon virajı alamayarak şarampole devrildi.

        Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde de Ebubekir Ç'nin kullandığı 25 ADC 760 plakalı otomobil ile Yusuf Y'nin yönetimindeki 06 EB 0986 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Fatma Y. ve Muhammet Arda T. hafif yaralandı.

        Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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