Erzurum'da kamyon ile tanker çapıştı, sürücüler yaralandı Erzurum'un Horasan ilçesinde hafriyat kamyonu ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde hafriyat kamyonu ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hamit Şaş idaresindeki 06 BN 1790 plakalı hafriyat kamyonu, Horasan-Ağrı kara yolu Ağıllı Mahallesi yol ayrımında İran uyruklu Naser Esmeilzadeh idaresindeki 46 D 947 10 yabancı plakalı zift yüklü tankerle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen tankerdeki zift yola saçıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Esmeilzadeh ile kamyon sürücüsü Şaş, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı. Karayolları ekipleri de yola saçılan zifti temizlemek için çalışma yaptı.