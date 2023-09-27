Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde, yolcu otobüsünün hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 21:09 Güncelleme: 27.09.2023 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı, 2 kişi ağır yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Horasan ilçesinde, yolcu otobüsünün hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Servet O. yönetimindeki 63 YT 273 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Ağrı kara yolu Aşağı Tahirhoca Mahallesi çıkışında, Sidar T. idaresindeki 34 VV 8056 hafif ticari araca arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, hafif ticari araçtaki sürücü ile Emine T. ağır yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ve jandarma ekipleri, Horasan-Ağrı kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Taksi, güvenlik kulübesine girdi; 4 yaralı
        Taksi, güvenlik kulübesine girdi; 4 yaralı
        DAG'a kurulacak teleskop ile Türkiye üzerinden geçen uydular tespit edilece...
        DAG'a kurulacak teleskop ile Türkiye üzerinden geçen uydular tespit edilece...
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da avukatlara yönelik saldırılara tepki
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da avukatlara yönelik saldırılara tepki
        Erzurum polisi, narkotik suçlarla mücadelesini sürdürüyor
        Erzurum polisi, narkotik suçlarla mücadelesini sürdürüyor
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı