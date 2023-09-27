Yolcu otobüsü hafif ticari araca çarptı, 2 kişi ağır yaralandı
Erzurum'un Horasan ilçesinde, yolcu otobüsünün hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde, yolcu otobüsünün hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Servet O. yönetimindeki 63 YT 273 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Ağrı kara yolu Aşağı Tahirhoca Mahallesi çıkışında, Sidar T. idaresindeki 34 VV 8056 hafif ticari araca arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari araçtaki sürücü ile Emine T. ağır yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ve jandarma ekipleri, Horasan-Ağrı kara yolunda güvenlik önlemi aldı.