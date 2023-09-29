Erzurum'da yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı Erzurum'un Horasan ilçesinde "İtfaiye Haftası" kapsamında yangın tahliye ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde "İtfaiye Haftası" kapsamında yangın tahliye ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan İtfaiye Amirliği koordinesinde, Horasan Şehit Uğur Gülmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği, okulda çıkan yangında dumandan etkilenen ve mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Okul bahçesinde toplanan öğrencilere itfaiye ekipleri, teorik bilgilerin ardından kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları kullanılarak yangına nasıl müdahale edileceğini uygulamalı gösterdi.

Tatbikatın ardından ekiplerce, tahliye anında ve sonrasında uyulması gereken kurallar, acil durum ekiplerinin görevleri, yangın öncesi, sonrası ve anında yapılması gerekenler, yangın nedenleri, etkenleri, söndürme usulleri ve söndürme cihazlarının kullanımı ilgili gerekli bilgiler verildi.

Daha sonra itfaiye ekiplerince tahliye ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı.