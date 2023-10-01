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        Erzurum'da kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası kadın ekiplerce bulundu

        Erzurum'un İspir ilçesinde Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadın, kaybolduktan 17 saat sonra AFAD ve jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 01.10.2023 - 17:29
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        Erzurum'da kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası kadın ekiplerce bulundu
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        Erzurum'un İspir ilçesinde Alzheimer hastası 82 yaşındaki kadın, kaybolduktan 17 saat sonra AFAD ve jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

        İlçeye 16 kilometre uzaklıktaki Bahçeli Mahallesi'ndeki ikametinden ayrılarak geri dönmeyen Seher Kul'u, çevrede yaptıkları aramalarda bulamayan yakınları durumu jandarmaya ve AFAD'a bildirdi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede başlattığı arama çalışmalarına AFAD ve JAK, 2 komando, 1 gece görüş cihazlı tim ile aynı mahalleden 30 gönüllü katıldı.

        Aramalarda Kul'un Çoruh Nehri'ne düşmüş olma ihtimaline karşı Güllübağ Barajı kapakları kapatıldı.

        İz takip köpeklerinin de kullanıldığı 17 saatlik çalışma sonucunda yaşlı kadın, evinden yaklaşık 2,5 kilometre uzakta ormanlık alanda bulundu.

        Sağlık kontrolleri için İspir Devlet Hastanesine sevk edilen kadının daha önce de kaybolduğu ve mahalle sakinlerince bulunduğu öğrenildi.

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