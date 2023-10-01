Erzurum'da 2 ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı
Erzurum'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Erzurum'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı.
A.K'nin kullandığı 33 ADJ 089 plakalı otomobil, Çat-Erzurum kara yolu Erzurum Şehir Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.
Yaralanan kadın, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Erzurum-Erzincan kara yolu Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı önünde, 3'ü İranlı plakalı 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen kişi, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.