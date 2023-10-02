Erzurum'da sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı
Erzurum'da sağanağın etkisiyle oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu.
Erzurum'da sağanağın etkisiyle oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kentte öğlen saatlerinde başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarının ve iş yerlerinin önündeki saçakların altına sığındı.
Yakutiye ilçesinde de sağanak sonrası Aziziye Köprüsü'nde su birikintileri oluştu.
Polis ve belediye ekiplerince bir süre trafiğe kapatılan köprü, suların tahliye edilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.