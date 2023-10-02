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        GÜNCELLEME - Erzurum'da kaza yapan aracın camından fırlayıp köprüden düşen sürücü öldü

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilinin camından fırlayarak köprüden düşen sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 18:41 Güncelleme: 02.10.2023 - 18:41
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        GÜNCELLEME - Erzurum'da kaza yapan aracın camından fırlayıp köprüden düşen sürücü öldü
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        Erzurum'un Pasinler ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilinin camından fırlayarak köprüden düşen sürücü hayatını kaybetti.

        Şerafettin Yavuz'un kullandığı otomobil, Pasinler-Horasan kara yolunda kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı.

        Kazada aracın ön camından fırlayan sürücü, yaklaşık 5 metre yükseklikteki köprüden düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yavuz'un cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.

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