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        Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 22:26 Güncelleme: 03.10.2023 - 22:30
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        Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Zeyrek Keskin'in kullandığı 34 GU 0487 plakalı otomobil, Pazaryolu-Erzurum kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile Şehriye Turgut ve Zelkif Karagöz, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Pazaryolu Hasan Basri Demirbağ İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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