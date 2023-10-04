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        Erzurum'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Erzurum'un İspir ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:21 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:21
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        Erzurum'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Erzurum'un İspir ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Uyan (22) idaresindeki 25 ABC 523 plakalı motosiklet, Çiçekli Mahallesi'nde bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince İspir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uyan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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