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        Erzurum'da aranan 382 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da geçen ay polis ekiplerince yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 382 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:59 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:59
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        Erzurum'da aranan 382 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da geçen ay polis ekiplerince yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 382 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde eylül ayı içinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 161 bin 538 kişi sorgulandı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda aranan 382 şüpheli yakalandı.

        Ekiplerin bu süreçte yaptığı trafik denetimlerinde ise 18 bin 262 araç kontrol edilerek, 283 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca 752 umuma açık iş yeri, 388 park ve bahçe ile 2 bin 667 metruk bina kontrol edildi, 244 yoklama kaçağı tespit edildi.

        Çalışmalarda, 8 tabanca, 14 kurusıkı, 9 av tüfeği, 113 bıçak, 45 fişek, 1 kilo 193 gram uyuşturucu, 702 bin 5 kök kenevir ele geçirildi.

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