Erzurum'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Erzurum'da Pasinler ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Giriş: 05.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:25
Erzurum'da Pasinler ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda, ruhsatsız 11 el yapımı tabanca ele geçirildi, şüpheli N.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.