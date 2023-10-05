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        Erzurum'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Erzurum'da Pasinler ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:15 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:25
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        Erzurum'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Erzurum'da Pasinler ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda, ruhsatsız 11 el yapımı tabanca ele geçirildi, şüpheli N.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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