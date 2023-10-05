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        Erzurum'da usulsüz avlanan 5 kişiye para cezası kesildi

        Erzurum'un Oltu ve Karayazı ilçelerinde usulsüz avlanan 5 kişiye, toplam 34 bin 500 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:16
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        Erzurum'da usulsüz avlanan 5 kişiye para cezası kesildi
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        Erzurum'un Oltu ve Karayazı ilçelerinde usulsüz avlanan 5 kişiye, toplam 34 bin 500 lira para cezası uygulandı.

        Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte av koruma faaliyet ve denetimlerini sürdürüyor.

        Bölgede koruma kontrol çalışması yapan ekipler, Oltu ilçesinde 3 kişiye, Karayazı ilçesinde 2 kişiye usulsüz avlanma suçundan 34 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.

        Denetimlerde 2 takozsuz silaha el konuldu.

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