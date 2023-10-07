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        Erzurum'da seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi

        Erzurum'un Horasan ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 23:05 Güncelleme: 07.10.2023 - 23:12
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        Erzurum'da seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Abdullah Boztaş'ın kullandığı, bir kargo firmasına ait 25 ABY 901 plakalı kamyon, Horasan-Sarıkamış kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Alevlere ilk müdahaleyi sürücü ve yoldan geçenler yaptı.

        Horasan İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyon ve taşıdığı eşya kullanılamaz hale geldi.

        Jandarma ve polisin güvenlik önlemi aldığı Horasan-Sarıkamış kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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