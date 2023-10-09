Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'daki denetimlerde sürücülere 3 milyon lira ceza kesildi

        Erzurum'da polis ekiplerince 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 708 sürücüye, yaklaşık 3 milyon lira cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 20:47 Güncelleme: 09.10.2023 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'daki denetimlerde sürücülere 3 milyon lira ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da polis ekiplerince 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 708 sürücüye, yaklaşık 3 milyon lira cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri 2-9 Ekim tarihlerinde kentte sürücülere yönelik denetim yaptı.

        Ekipler, il genelinde 207 emniyet kemeri, 382 hatalı park, 647 hız, 482 ışık, 15 şerit ihlali yapan ve 16 alkollü araç kullanan sürücüye ceza kesti.

        Denetimlerde, 10 sürücüye yayalara geçiş hakkı vermemekten ceza uygulanırken, 148 muayenesiz araç trafikten men edildi.

        Ayrıca 139 sürücüye seyir halindeyken telefon kullanmaktan, 9'una da abart egzozdan işlem yapıldı.

        Öte yandan 29 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 614 sürücüye de Trafik Kanunu'nun diğer maddelerine uymamaktan cezai işlem uygulandı.

        Ekipler, bir hafta boyunca kent genelinde yaptığı çalışmalarla 2 bin 708 sürücüye toplamda 2 milyon 960 bin 334 lira para cezası kesti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze diplomasisi
        Gazze diplomasisi
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Muhteşem üçlü!
        Muhteşem üçlü!
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Keban'da binlercesi kıyıya vurdu!
        Keban'da binlercesi kıyıya vurdu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu

        Benzer Haberler

        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum Ticaret Borsası
        Erzurum'da takla atan kamyonet duvara çarptı: 1'i ağır 7 yaralı
        Erzurum'da takla atan kamyonet duvara çarptı: 1'i ağır 7 yaralı
        Erzurum'da işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Erzurum'da işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
        Milli Türk Talebe Birliği'nin Erzurum'daki yeni hizmet binası törenle açıld...
        Milli Türk Talebe Birliği'nin Erzurum'daki yeni hizmet binası törenle açıld...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Erzurum'da MTTB'nin yeni hizmet binasının açılı...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Erzurum'da MTTB'nin yeni hizmet binasının açılı...
        Ocak Partisi Kurucusu Canpolat, Erzurum´u ziyaret etti
        Ocak Partisi Kurucusu Canpolat, Erzurum´u ziyaret etti