Erzurum'un Tortum ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu

Erzurum'un Tortum ilçesi, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına büründü.

İlçenin yüksek rakımlı bölgelerindeki ağaçlık alanlar, sonbaharla renk değiştirmeye başladı.

Sonbaharın renklerini yansıtan Serdarlı, Bağbaşı ve Şenyurt mahallelerindeki ormanlık bölge dronla görüntülendi.

İlkbaharda yeşile bürünen ve şimdilerde ise sarı, kahverengi ve kızılın tonlarının hakim olduğu bölgede, bazı vatandaşlar da doğa gezintisi yaptı.