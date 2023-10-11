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        Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da tamamlandı

        Curling Süper Lig müsabakaları, 10 ilden 80 sporcunun katılımıyla Erzurum'da sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 17:59 Güncelleme: 11.10.2023 - 18:07
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        Curling Süper Lig müsabakaları Erzurum'da tamamlandı
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        Curling Süper Lig müsabakaları, 10 ilden 80 sporcunun katılımıyla Erzurum'da sona erdi.

        Türkiye Curling Federasyonunun faaliyet programında yer alan müsabakalar, Palandöken ilçesindeki Yenişehir 500'lük Buz Salonu'nda tamamlandı.

        Müsabakalar sonunda Curling Süper Lig Erkek Takım genel sıralamasında Çelebi SK ilk sırada yer alırken, Kuzey Yamacı SK ikinci ve ECO SK üçüncü oldu.

        Curling Süper Lig Kadın Takım genel sıralamasında ise Erzurum TEİAŞ SK birinci olurken, Kuzey Yamacı SK ikinciliği, Narman SK üçüncülüğü elde etti.

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