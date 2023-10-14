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        İsrail'in Filistin'e saldırıları Erzurum ve Kars'ta protesto edildi

        Erzurum ve Kars'ta İsrail'in saldırılarını kınayan sivil toplum kuruluşları ve binlerce kişi, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 14.10.2023 - 15:18
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        İsrail'in Filistin'e saldırıları Erzurum ve Kars'ta protesto edildi
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        Erzurum ve Kars'ta İsrail'in saldırılarını kınayan sivil toplum kuruluşları ve binlerce kişi, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) tarafından organize edilen "Özgür Kudüs" etkinliği kapsamında binlerce kişi, Türk ve Filistin bayraklarıyla Narmanlı Camisi'nin bahçesinde bir araya geldi.

        İl Müftüsü Rüstem Can, öğle namazının ardından Filistin'de yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Kudüs ile ilgili ezgiler seslendirildi ve şiirler okundu.

        "Terörist İsrail, Gazze'den defol", "Selam olsun Aksa Tufanı'na", "Hayber'i hatırla ey Yahudi! Muhammed'in ordusu geri geldi" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, tekbirler eşliğinde İsrail aleyhine slogan attı.

        ESTP adına basın açıklamasını okuyan Ahmet Enes, Filistin için birlik zamanı olduğunu söyledi.

        Hiçbir uyarıyı dinlemeyen İsrail'le anladığı dilden konuşma zamanının geldiğini belirten Enes, şunları kaydetti:

        "Aksa Tufanı yalnız İsrail'e değil dünyayı kana bulayan tüm zalimlere verilmiş cevaptır. Şimdi İsrail'in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanıdır. Allah'tan tarafı olan hiçbir zaman kaybetmez. Filistinliler, İsrail'e karşı en etkili ve sarsıcı askeri harekatı başlattı. Aksa Tufanı, siyonist terör şebekelerini işgal ettikleri topraklardan silip süpürecektir. Onlar yaptıkları zulümlerin bedelini ödeyecek."

        Konuşmaların ardından dua edildi, bazı göstericiler İsrail bayrağını yaktı.

        Programa AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

        - Kars

        Kars Milli İrade Platformunca İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar kentte protesto edildi.

        Sultan Alparslan Külliyesi'nde "Filistin'e destek, siyonizme lanet" sloganıyla bir araya gelenler, "Katil ABD Orta Doğu'dan defol", "Direniş kazanacak", "Kudüs ümmetin kalbidir" yazılı dövizlerle İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

        Platform adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Altun, Filistinlilerin yanında olduklarını belli etmek ve abluka altındaki Gazellilerin seslerini dünyaya duyurmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

        Altun, Gazze'de çocuklar, kadınlar ve ihtiyarların öldüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Bugün Türkiye genelinde siyonist İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız. Aynı anda Ankara'da büyük bir mitingle siyonist katliamı lanetliyor, bütün Türkiye'den ses veriyoruz. 'Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur.' diyerek siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için buradayız."

        Konuşmaların ardından grup, İsrail aleyhine slogan atarak saldırıları kınadı.

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