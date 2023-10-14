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        Tortum Şelalesi'ne ziyaretçi akını

        UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen, Türkiye'nin en büyük şelalesi Tortum, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçi akınına uğruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:45
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        Tortum Şelalesi'ne ziyaretçi akını
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        UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen, Türkiye'nin en büyük şelalesi Tortum, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da ziyaretçi akınına uğruyor.

        Erzurum-Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresinde, 2016 yılında Türkiye'nin 11'inci sakin şehri seçilen Uzundere ilçesi sınırlarında bulunan şelale, 21 metre genişliğinde, 48 metre yükseklikten akıyor.

        Balıklı köyü yakınlarında bulunan dağda 18'inci yüzyılda yaşanan heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor.

        Dünyanın en yüksek şelalelerinden olan bu doğa harikası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Atatürk Üniversitesi de kente yeni gelen öğrenciler için Tortum ve Uzundere ilçelerindeki tarihi ve turistik alanları görmeleri için gezi düzenlendi.

        Tortum Şelalesi ve yedi göller bölgesini gezen öğrenciler, bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildi.

        Geziye katılan Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden Kübra Köse, AA muhabirine, Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Uzundere'ye ilk kez geldiğini belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Tortum Şelalesi'ni çok beğendiğini ifade eden Köse "Şelale muhteşem görüntüye sahip. Bu güzelliklerin herkes tarafından görülmesini tavsiye ederim." dedi.

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