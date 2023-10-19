İspir'de Muhtarlar Günü kutlandı

İspir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İspir Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İspir Muhtarlar Dernek Başkanı Yaşar Dursun, törende, muhtarlık vazifesinin, fedakarlık gerektiren zor bir görev olduğunu belirterek, "Bizler muhtarlar olarak, halkın istek ve arzularını bir üst makama bildirmek adına vatandaşlarımızla yerel yönetimler arasında köprü vazifesi görüyoruz. İlçemizde 101 muhtarımızla vatandaşa hizmet yolunda kesintisiz olarak diyaloğumuzu sürdürmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Programa katılanlar daha sonra İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Törene, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, polis, jandarma ve zabıta personeli katıldı.