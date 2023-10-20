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        Kop Tüneli'ndeki kazı çalışmalarının yüzde 62'si tamamlandı

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Erzurum-Bayburt arasında çift tüp şeklinde yapılan Kop Tüneli'nin yüzde 62'lik kısmı kazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:07 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:07
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        Kop Tüneli'ndeki kazı çalışmalarının yüzde 62'si tamamlandı
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        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Erzurum-Bayburt arasında çift tüp şeklinde yapılan Kop Tüneli'nin yüzde 62'lik kısmı kazıldı.

        Türkiye'nin yüksek ve zorlu geçitlerinden biri olan, Erzurum ile Bayburt ve Trabzon'un yanı sıra Gürbulak Sınır Kapısı'nı Doğu Karadeniz'e bağlayan Kop Geçidi'nde, kış aylarında çok fazla kar yağması nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Yaşanan yol güvenliği sorunlarının önüne geçmek amacıyla inşa edilen ve çift tüp uzunluğu toplam 13 kilometre olan Kop Tüneli, sürücüler ile yolculara daha konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunacak.

        Erzurum'un Aşkale ilçesi ile Trabzon arasında bulunan akstaki mevcut yolu 32 kilometre kısaltacak tünelle yol 246 kilometreye düşecek ve böylelikle 50 dakikalık zaman tasarrufu sağlanacak.

        Gece gündüz esasıyla 400 işçinin çalıştığı tünelin 8 bin 100 metresi kazıldı.

        Karayolları 12. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, AA muhabirine, tünelin Erzurum ve Bayburt sınırında yer aldığını söyledi.

        Tüneldeki kazı hakkında bilgi veren Oğuzhan, şöyle konuştu:

        "Şu an sol tüpte girişten itibaren 1000 metre kazı destek sağlandı. Sağ tüpte de yine 1000 metre olarak, Erzurum tarafından girişte 1000 metre ilerledik. Bayburt tarafından baktığımız zaman ilerlememiz daha fazla. Yaklaşık 4 bin 500-5 bin metre civarında. Sol tüpte de yaklaşık 1365 metre ilerleme sağlandı. Şu an itibarıyla 8 bin 100 metresinde kazı destek sağlanmış durumda. Geriye 4 bin 900 metrelik kısım kaldı. Bağlantı yolunda 2 bin 950 metrede toprak işleri ve sanat yapılarında çalışmalar devam ediyor."

        - "Çalışmalar daha hızlı ilerleyecek"

        Kazı destek çalışmalarının yüzde 62'lik kısmının tamamlandığını dile getiren Oğuzhan, tünelin bazı kısımlarındaki işlerin bitmesiyle gaz-su sorunlarının en aza ineceğini ve çalışmaların daha hızlı ilerleyeceğini de belirtti.

        Oğuzhan, tünellerin güvenli ve konforlu ulaşımın yanı sıra zaman, kar mücadelesi ve akaryakıttan büyük tasarruf sağladığına işaret ederek, "Bu nedenle bölgemizde yapımına devam ettiğimiz 9 tünel var ve bunların toplam uzunluğu 46 kilometre." bilgisini verdi.

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