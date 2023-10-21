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        Erzurum'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Erzurum'un Tortum ilçesinde, dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:48 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:55
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        Erzurum'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Erzurum'un Tortum ilçesinde, dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, İ.Ş. yönetimindeki 34 UC 9590 plakalı otomobil, Tortum-Uzundere kara yolu Şahin Tepesi mevkisinde dereye devrildi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü İ.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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