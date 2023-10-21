Erzurum'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Erzurum'un Tortum ilçesinde, dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 21.10.2023 - 17:48 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:55
Erzurum'un Tortum ilçesinde, dereye devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İ.Ş. yönetimindeki 34 UC 9590 plakalı otomobil, Tortum-Uzundere kara yolu Şahin Tepesi mevkisinde dereye devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü İ.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.