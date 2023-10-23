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        20. İşitme Engelliler Kış Oyunları, Erzurum'da düzenlenecek

        20. İşitme Engelliler Kış Oyunları (Deaflympics), Erzurum'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 13:27 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:27
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        20. İşitme Engelliler Kış Oyunları, Erzurum'da düzenlenecek
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        20. İşitme Engelliler Kış Oyunları (Deaflympics), Erzurum'da yapılacak.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre organizasyon, 2-12 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek.

        Oyunlara alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu, buz hokeyi, curling, futsal ve satranç olmak üzere 7 farklı branşta 40 ülkeden 1000 sporcunun katılması bekleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Olimpiyat kenti Erzurum, yine önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak. Bu dev organizasyon nedeniyle heyetle görüşme yaptık, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. İnşallah olimpiyat şehrimiz, bu büyük organizasyonu alnının akıyla en güzel şekilde gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.

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