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        Horasan Belediye Başkanlığına Daştan Bingöl seçildi

        Abdulkadir Aydın'ın istifasıyla boşalan Horasan Belediye Başkanlığı görevine Daştan Bingöl seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:12 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:12
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        Horasan Belediye Başkanlığına Daştan Bingöl seçildi
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        Abdulkadir Aydın'ın istifasıyla boşalan Horasan Belediye Başkanlığı görevine Daştan Bingöl seçildi.

        Belediye Meclisi, Abdulkadir Aydın'ın istifası üzerine yeni başkanı seçmek için Horasan Belediyesi Toplantı Salonu'nda olağanüstü toplandı.

        Meclis toplantısında yapılan seçimde, çoğunluğun oyunu alan AK Partili Bingöl, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

        AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci ve AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, makamında ziyaret ettikleri Bingöl'e "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

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