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        Erzurum'da 500 kişinin istihdam edildiği terlik fabrikası hizmete açıldı

        Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle iş insanları tarafından yapımı tamamlanan ve 500 kişinin istihdam edildiği terlik fabrikası üretime başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 18:40 Güncelleme: 23.10.2023 - 19:02
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        Erzurum'da 500 kişinin istihdam edildiği terlik fabrikası hizmete açıldı
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        Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle iş insanları tarafından yapımı tamamlanan ve 500 kişinin istihdam edildiği terlik fabrikası üretime başladı.

        Aziziye ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanları Acun Ilıcalı ve Fatih Melek ortaklığıyla kurulan fabrika törenle hizmete açıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, törende, Erzurum'un tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

        Kentin Milli Mücadele'nin kilit taşı olduğunu belirten Tarıkdaroğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda istihdam ve üretimi artırarak Türkiye'yi en büyük küresel sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline getireceğiz." dedi.

        Tarıkdaroğlu, Acun Ilıcalı'ya memleketine yatırım yaptığı için teşekkür ederek "Özellikle kadın çalışanlarımızın yüzde 80'lerde olması Bakanlık olarak bizleri ayrıca mutlu etti. Erzurum'a bu konuda pozitif ayrımcılık yapıp kadınlarımıza daha çok girişimcilik imkanı verme adına çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de şehirlerin büyümesinin yatırımdan geçtiğini anlatarak "Modern şehirlerin gelişimi özel sektörün yaptığı yatırımlarla daha da büyüyor. Şehrimiz sadece turizm, tarım ve hayvancılık değil aynı zamanda bir sanayi şehri olmalı. Özel sektörü geliştirir ve imkanlar sunabilirsek orada kalkınma sağlarız." ifadelerini kullandı.

        İş insanı Acun Ilıcalı da Erzurum'a yakın zamanda yeni bir yatırım yapacaklarının müjdesini vererek "Erzurum'da başkanımızın destekleriyle inşallah yine güzel şeyler bizi bekliyor olacak. Devletini seven insanlar vatandaşımızın daha rahat yaşam sürmesine katkı veriyorlar. Devletimizin desteği bizim için o kadar önemli ki hiçbir iş tıkanmıyor, herkes iyi niyetli. Biz de hevesimizi kaybetmeden güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar kurdele keserek fabrikadaki terlik üretim alanlarını gezdi.

        Törene, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, ilçe belediye başkanları ve eski AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı katıldı.

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