Hınıs Adliyesinde Cumhuriyetin 100. yılı etkinliği
Hınıs ilçesinde Cumhuriyetin 100 yılı dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi, eserleri adliyede sergilendi.
Hınıs ilçesinde Cumhuriyetin 100 yılı dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi, eserleri adliyede sergilendi.
Hınıs Adliyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla düzenlediği resim yarışmasına öğrenciler yoğun katılım gösterdi.
Türk bayrağı ve Atatürk temalı çalışma yapan öğrencilerin eserleri, adliye koridorlarında sergilendi.
Kaymakam Hamza İnam, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, Adalet Komisyonu Başkanı Mine Cebeci, adliyede düzenlenen programda, başarılı öğrencileri ödüllendirdi.
Etkinliğe, hakim ve savcılar, kurum müdürleri, adliye personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.