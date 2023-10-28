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        Erzurum'da Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları

        Erzurum'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 300 öğrenci "100. Yıl" koreografisi oluşturdu, "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:29
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        Erzurum'da Cumhuriyet'in 100'üncü yıl kutlamaları
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        Erzurum'da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 300 öğrenci "100. Yıl" koreografisi oluşturdu, "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

        Palandöken ilçesindeki Şehit Murat Ellik İlkokulundan 300 öğrenci, okul bahçesinde toplandı.

        Etkinlikte, Atatürk resmi ve Türk bayrağı baskılı kırmızı beyaz kıyafet giyen öğrenciler, "100. Yıl" koreografisi oluşturdu.

        İspir ilçesinde de ilkokul öğrencilerince "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

        Asker ve Cumhuriyet dönemindeki halkın kıyafetlerini yansıtan kostümler giyen 25 Şubat İlkokulu öğrencileri, ellerinde Türk bayraklarıyla ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.

        Cumhuriyet ilanını anlatan gazetelerin dağıtıldığı yürüyüşte, ilçe halkı öğrencileri coşkuyla izleyip alkışladı.

        Yürüyüş, öğrencilerin İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu’nu ziyaretiyle sona erdi.

        Karayazı ilçesinde de Kaymakamlık tarafından organize edilen Cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerinde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Etkinliğe katılan kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci, muhtar ve vatandaşlar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Köyceğiz Göleti'ndeki alanda 100 fidanı toprakla buluşturuldu.

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